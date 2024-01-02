Росія від 29 грудня запустила по Україні майже 300 ракет і понад 200 "Шахедів" – Зеленський

За словами Володимира Зеленського, жодна держава не відбивала таких комбінованих ударів, коли застосовувалися і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні.

Росія від 29 грудня застосувала для ударів по Україні майже 300 ракет і понад 200 ударних дронів типу Shahed.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 2 січня.

"Від початку цієї доби було майже 100 ракет різних типів, і спеціально траєкторії були прораховані ворогом так, щоб завдати якнайбільше шкоди. Це абсолютно свідомий терор. І лише за кілька цих останніх днів – від 29 грудня й до сьогодні – Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет і понад 200 "Шахедів", - сказав він.

За словами Зеленського, жодна держава не відбивала таких комбінованих ударів, коли застосовувалися і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні.

Президент подякував воїнам Повітряних сил ЗСУ, бійцям мобільних вогневих груп, зенітникам і "всім тим у світі, хто вже допомагає Україні зі зброєю для захисту неба".

"Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що безпосередньо зберігає життя", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 2 січня російські загарбники здійснили масовану атаку України засобами повітряного нападу різних типів. Протиповітряна оборона України знищила 72 ворожі повітряні цілі, зокрема 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

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