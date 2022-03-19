Росія від початку війни здійснила 1403 авіаційних нальоти на Україну - Міноборони

Росія від початку війни здійснила 1403 авіаційних нальоти на Україну - Міноборони

За даними Міноборони, Росія амагаються продовжувати стратегічну наступальну операцію.

Від початку бойових дій Росія завдала 291 ракетний удар, застосувала 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, загалом здійснила 1403 авіаційних нальоти.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За даними Міноборони, російські окупаційні війська намагаються продовжувати стратегічну наступальну операцію проти України. Головні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворогом досягнуто мету на Донецькому напрямку. Противник зупинений у напрямку на Миколаїв.

Олександр Мотузяник зазначив, що окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій ЗСУ.

"Один з таких підрозділів, що мав у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратив близько 200 "мобілізованих" на Миколаївському напрямку. Рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані та відмовляються від подальшої участі в бойових діях", - сказав він.

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