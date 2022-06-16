Росія відчайдушно шукатиме якусь форму перемоги, якою б незначною вона не була - міністр оборони Британії

Росія відчайдушно шукатиме якусь форму перемоги, якою б незначною вона не була - міністр оборони Британії

У Британії заявили, що Росія перебуває у дуже скрутному становищі через вичерпні резерви і нестачу морального духу.

Успіх України у війні з Росією залежить від швидкості постачання важкого озброєння для контрнаступу.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес у інтерв'ю CNN.

"Я думаю, що Росія, як ми з'ясували, перебуває у дуже скрутному становищі. Вона буде відчайдушно намагатися знайти якусь форму перемоги, хоч би якою незначною вона була, щоб хоч трохи підняти свій бойовий дух. Я думаю, що ключ тут у тому, як швидко Україна розгорне деякі з цих важких озброєнь і як швидко вони перейдуть у контрнаступ, а не просто у контратаки, і наскільки це буде успішним. Ось чому Захід дуже хоче допомогти з їхнім навчанням і переконатися, що вони застосовують цю зброю таким чином, щоб це мало значення", - сказав Воллес.

Нагадаємо, що реактивні системи залпового вогню "ХАЙМАРС" будуть на полі бою вже цього місяця - 60 наших солдатів завершують навчання з американськими інструкторами і готові передавати знання і вміння на фронт.