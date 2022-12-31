Росія відчуває брак високоточних ракет, тому все частіше використовує іранські дрони - ISW

Російська армія використовує велику кількість ударних дронів для атак на українську інфраструктуру через брак високоточних ракет.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивченні війни (ISW).

Експерти заявили, що остання атака дронами-камікадзе типу Shahed-131 і 136 була здійснена 29 грудня, коли росіяни випустили 23 безпілотники.

Всього за останні два дні окупанти використали 39 дронів, ще 30 були випущені в період з 13 по 19 грудня.

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"Збільшення темпів атак може свідчити про те, що російські сили накопичили більше дронів після тритижневого періоду (17 листопада - 7 грудня) їх невикористання, або ж що РФ отримала або очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану", - зазначають фахівці.

Аналітики вважають, що російські агресори почали використовувати велику кількість дронів-камікадзе, щоб підтримувати темп боротьби з українською критичною інфраструктурою, оскільки вже відчувають серйозний брак високоточних ракет.

"Українська протиповітряна оборона нещодавно довела свою високу ефективність у знищенні "Шахедів". Однак росіяни, ймовірно, продовжуватимуть використовувати збільшену кількість цих систем для атак на цивільні об’єкти у своїй помилковій спробі змусити Київ до перемовин", - підсумували аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі помітили групу іранських інструкторів, які навчають російських військових та координують запуски дронів-камікадзе типу "Shahed".

Крім того, ми раніше інформували, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що німецька система ППО IRIS-T показує вражаючі результати своєї роботи у небі над Київщиною.

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