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Росія відчуває дефіцит ракет, але показує протилежне: в ГУР пояснили тактику ворога

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росія відчуває дефіцит ракет, але показує протилежне: в ГУР пояснили тактику ворога

Фото: Associated Press

В РФ закінчуються стратегічні запаси.

Агресорка Росія відчуває дефіцит ракет. Втім, Москва усіма силами намагається показати протилежне.

Про це заявиви представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Так, дійсно, ці "Калібри", як гарячі пиріжки, виготовляються і відразу йдуть на підтримку такої психологічної операції, як терористична атака по енергетичній інфраструктурі. Але вони не зможуть завдавати масовані удари в такому темпі. Всі ракети відразу з конвеєра йдуть на фронт", - пояснив Юсов.

За його словами, у ворожої армії закінчуються стратегічні запаси. Вони становлять вже менше 30% від загальної кількості в РФ.

Також представник ГУР за допомогою анекдоту пояснив погане становище окупантів. "Ну, це як в старому анекдоті, коли Чапаєв Петьці каже: щоб ворог не здогадався, що у нас закінчилися патрони, потрібно постійно стріляти. І власне це сьогодні і відбувається з російським військово-промисловим комплексом. Там дійсно запаси ракетного озброєння, особливо високоточного, значною мірою витрачені. І якщо говоримо про можливість виробляти і поповнювати ці запаси - то вони не відповідають потребам на фронті".

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Росії прокоментували черговий обстріл території України 29 грудня. У відомстві заявили, що крилаті ракети морського базування в арсеналі російських військ "не закінчаться ніколи". 

Аналітики ISW пояснили, що стоїть за цинічними заявами Міноборони РФ. Наглошується, що вони стало відповіддю Кремля на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
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