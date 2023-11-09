Росія відчуває нестачу зброї і шукає її за кордоном — експерт

Загарбники встановили ліміти на перевитрати снарядів, що може свідчити про їхню нестачу.

Російські загарбники відчувають гостру нестачу в озброєнні, оскільки не за всіма напрямки країна-агресорка може розширити виробництво через брак комплектуючих та персоналу.

Про це в етері 24 каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Він заявив, що росіяни намагаються компенсувати нестачу зброї поставками з-за кордону.

Загарбники встановили ліміти на перевитрати снарядів, що може свідчити про їхню нестачу. Також РФ розконсервовує стару радянську техніку і відправляє її на фронт.

"І однаково цього не так багато на фронті, як би Росії хотілося. Але об'єктивно це багато", - заявив Шарп.

Він зазначив, що Кремль шукає шляхи поповнення свого арсеналу, тому купує зброю за кордоном.

"Яскравий приклад, що Росія намагалася придбати в Єгипті ракети для РСЗВ "Град" за серйозною ціною – 1200 доларів за штуку. Мовилося про незначну кількість за російським мірками – десятки тисяч ракет, що не вирішило б долю якогось серйозного бою. Тобто факт, що за великі гроші шукають маленькі партії свідчить про дефіцит", – додав Давид Шарп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник естонської розвідки Антс Ківісельг розповів, що Росія нарощує виробництво снарядів, однак з кількістю ракет у них проблеми.

Крім того, ми раніше інформували, що російські підприємства продовжують закуповувати зброю у Європи та США, попри санкцій, які були наклепі ще у 2014 році.

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