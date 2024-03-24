Росія відкрила "сезон ракетних ударів" по Україні: експерт попередив про щоденні обстріли

Після так званих "виборів" президента окупаційна армія Росії відновила масовані удари по Україні ракетами та дронами, влаштувавши найбільшу атаку на енергосистему від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, було пошкоджено ДніпроГЕС. Військовий експерт Олег Жданов каже, що Росія "відкрила сезон ракетних ударів" по Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главреду".

"Це примус України до миру на умовах Москви, примус Києва до капітуляції. Росія – не та країна, яка буде що-небудь відкладати в довгий ящик. Якби у Росії сьогодні були сили і засоби, вона б повторила і Бахмут, і Авдіївку. Адже політичного завдання із захоплення чотирьох областей України в їхніх адміністративних кордонах ніхто не скасовував. А в Запорізькій і Херсонській областях ще ого-го скільки території не захоплено Російською Федерацією", - пояснив він.

Жданов нагадав, що скоро вже рік, як у Луганській області стоїть 100-тисячне угруповання російських військ навпроти Куп'янська та Лиману. Воно кілька разів намагалося почати наступальну операцію, але не виходило. А зараз уже є інформація, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимова ухвалив рішення зняти частину військ із Куп'янського напрямку для локалізації вогнищ бойових дій у Курській і Бєлгородській областях.

"Тому, якби у Росії була можливість, вона б наступала", - резюмував Олег Жданов.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня Росія здійснила черговий удар по Україні ракетами та дронами – де були влучання та що відомо про наслідки.

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