Росія відкрила вогонь по колоні автомобілів з цивільними, які намагалися врятуватися: є жертви

Росія відкрила вогонь по колоні автомобілів з цивільними, які намагалися врятуватися: є жертви

Російські окупанти відкрили вогонь по колоні автомобілів з мирними мешканцями, які виїхали з окупованого російськими військовими м. Вовчанськ Чугуївського району.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено шість авто та знайдено чотири згорілі трупи.

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, ворожий осбтріл стався 4 травня. З окупованого міста намагалися виїхати 15 приватних автівок. По дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли колону автомобілів з мирними мешканцями. На узбіччі автошляху між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих трупа.

"6 травня 2022 року слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області встановлено місцезнаходження вказаної автоколони та проведено низку слідчих (розшукових) дій. За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили у пресслужбі прокуратури області.

Зауважимо, ввечері Росія знову обстріляла ракетами Одещину. Також ворог посилив повітряну розвідку над областю.

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