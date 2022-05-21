Росія відкрила вогонь з ракетних систем залпового вогню по прикордонному району Сумщини

Росія зі своєї території обстрілює Сумський район з ракетних систем залпового вогню.

Окрім цього, вранці 21 травня росіяни накрили артилерійським вогнем територію Білопільської громади.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Майже о 9 ранку росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади. Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району", - написав очільник області.

Деталі не розголошуються.

Нагадаємо, окупанти безперервно обстрілюють прикордонні регіони Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, 21 травня близько 12:10-12:20 росіяни обстріляли з артилерії Чернігівську область.

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