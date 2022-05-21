Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Росія відкрила вогонь з ракетних систем залпового вогню по прикордонному району Сумщини

Росія відкрила вогонь з ракетних систем залпового вогню по прикордонному району Сумщини

Дата публікації
Перегляди
332
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія відкрила вогонь з ракетних систем залпового вогню по прикордонному району Сумщини

Фото: Офіс генерального прокурора

Росія зі своєї території обстрілює Сумський район з ракетних систем залпового вогню.

Окрім цього, вранці 21 травня росіяни накрили артилерійським вогнем територію Білопільської громади.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Майже о 9 ранку росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади. Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району", - написав очільник області.

Деталі не розголошуються.

Нагадаємо, окупанти безперервно обстрілюють прикордонні регіони Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, 21 травня близько 12:10-12:20 росіяни обстріляли з артилерії Чернігівську область.

Зустріч з Путіним буде гібридна, як і війна: коли будуть переговори президентів - інтерв'ю Зеленського 21 травня - ТСН

Зустріч з Путіним буде гібридна, як і війна: коли будуть переговори президентів - інтерв'ю Зеленського 21 травня - ТСН

Читайте також:

Наступна публікація