"Росія відкрита до врегулювання": у Путіна зробили цинічну заяву про переговори з Україною

Пєсков звинуватив Київ у тому, що він відкидає будь-які можливості діалогу у теперішній ситуації.

У Кремлі знову цинічно брешуть про нібито готовність до переговорів. Зокрема, було сказано, що Росія "відкрита до врегулювання" та діалогу щодо війни в Україні.

Таку заяву 28 липня зробив прессекретар російського президента Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Пєсков звинуватив Київ у тому, що він відкидає будь-які можливості діалогу у теперішній ситуації.

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"Росія зберігає відкритість до врегулювання по Україні, а Київ навіть зараз, у досить непростій для себе ситуації, відкидає можливість діалогу", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав умову для початку дипломатії з Росією. Він наголосив, що Україна піде на переговори щодо мирного врегулювання тільки після того, як українські військові вийдуть на міжнародно визнані кордони України, які були станом на 1991 рік.

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