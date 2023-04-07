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Росія відмовилась обміняти військовослужбовців-мусульман з нагоди Рамадану — ОП

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Росія відмовилась обміняти військовослужбовців-мусульман з нагоди Рамадану — ОП

Фото: УНІАН

Це було одне з креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти полонених.

Росія відмовилась провести обмін військовослужбовців, які сповідують іслам, за принципом “всіх на всіх”, з нагоди початку Рамадану.

Про це повідомила розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна, передає Голос Америки.

“Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму”, — сказала Зарівна.

Вона зазначила, що це було доволі креативне рішення, обміняти військовослужбовців, які сповідують іслам, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти полонених.

“Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших”, — додала Зарівна.

Нагадаємо, раніше в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що заява уповноваженої з прав людини Росії Тетяни Москалькової про нібито небажання української сторони повернути з полону 70 військових під час обміну 7 березня супроводжується недостовірним списком і має на меті розхитати українське суспільство.

Крім того, ми раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія затягує процес реалізації раніше досягнутих домовленостей щодо повернення цивільних заручників та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.

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Дата публікації
Перегляди
228
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