Росія відмовилася від планів захопити всю Україну — Подоляк

Після понад року терору росіяни зрозуміли, що не захоплять всю Україну, як планували це спочатку. Тож тепер їм залишається лише знищувати якомога більше українського населення.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія відмовилася від ідеї повної окупації України.

Про це пише УНІАН.

"У Росії зараз дійсно немає ніяких військових цілей. У неї одна мета. І вона її вже висловлює на різних майданчиках і офіційно, і неофіційно, і публічно, і непублічно. Ця мета називається "знищити максимальну кількість громадян України", - сказав він.

Подоляк переконаний — росіяни розуміють, що у них не вийде захопити Україну, як вони спочатку хотіли, тож тепер їм залишається лише нищити якомога більше українців.

"Єдиною метою (росіян - ред.) було у 21 столітті повноцінно окупувати гігантську територію, максимально прорідити тут населення, поставити комендатури, концентраційні табори, знищувати людей і так далі. Росія абсолютно відірвана від сучасної цивілізації", - вважає Подоляк.

Тепер, за його словами, РФ відмовилася від планів захопити Україну.

"Зрозуміло: коли ти вісім місяців ведеш війну на Соледарському, Бахмутському, Вугледарському напрямках, всю свою міць розконсервуєш, навіть старі танки Т-54/55, і все це перемелюється в Україні, то, звичайно ж, сьогодні у тебе одна мета - демонстративно і публічно знищити якомога більше цивільного населення", - зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував "досягнення" Путіна у війні з Україною, зокрема ізоляція РФ, знищення російської армії та орден на арешт російського диктатора.

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