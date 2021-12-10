Росія відмовилася від повернення до режиму припинення вогню на Донбасі: подробиці від ТКГ

Росія відмовилася від повернення до режиму припинення вогню на Донбасі: подробиці від ТКГ

Під час засідання ТКГ російська сторона відкинула всі ініціативи української делегації.

Під час позачергового засідання ТКГ у четвер, 9 грудня, Росія відкинула пропозицію України щодо повернення до режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що українська сторона закликала учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення від 00:01 п'ятниці, 10 грудня, до режиму "тиші" на Донбасі, а також про прихильність до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Окрім того, Україна запропонувала розширити склад СЦКК не лише підписантами Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату, за їхньою згодою, як незалежною стороною.

Втім, обидві пропозиції були категорично відкинуті Російською Федерацією. "Україна залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир'я і готова продовжити роботу над цим у рамках ТКГ та інших форматів", - наголосили в українській делегації.

За два дні до цього, вказали у ТКГ, під час засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи українська сторона озвучила три ключові ініціативи:

Повернення до стійкого перемир'я шляхом забезпечення реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року;

Відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, яке з української сторони відкрито ще з листопада 2020 року;

Взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б звільнити у найближчому майбутньому близько 60 осіб.

"Ці питання обговорювалися в рамках чергового засідання ТКГ 8 грудня 2021 року. На жаль, усі ініціативи української сторони були відкинуті Російською Федерацією під надуманими приводами", - додали в українській делегації.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що українська сторона запропонувала росіянам три формати обміну утримуваними особами: 13, 24 і майже 60 осіб, однак всі вони були відкинуті. Чому РФ блокує обмін полоненими - читайте за посиланням.

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