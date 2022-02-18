Росія відмовилася від зустрічі в Тристоронній контактній групі - Верещук

Очільниця Мінреінтеграції сподівається, що діалог вдасться налагодити завтра, 19 лютого.

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сподівається, що українській стороні ще вдасться налагодити діалог з Російською Федерацією у рамках Тристоронньої контактної групи. У п’ятницю, 18 лютого, представники РФ відмовилися від такої зустрічі.

Про це очільниця Мінреінтеграції заявила на брифінгу з приводу загострення на Донбасі та поширення фейків про “наступ” ЗСУ.

За словами міністерки, сьогодні українська сторона терміново запросила зустріч у Тристоронній контактній групі.

“На сьогодні безпекова група з української сторони була готова розпочати перемовини. На жаль, як ви вже бачили офіційне повідомлення, Російська Федерація відмовилась зустрічатися у тристоронньому форматі. Ми маємо надію, що завтра така зустріч буде”, - підкреслила Ірина Верещук.

Представниця уряду запевнила, що Україна робитиме все можливе для того, щоб ситуація на Донбасі не загострювалася.

“Ми готові працювати, ми готові на діалог, готові робити все, щоб стале припинення вогню продовжувалось, режим тиші був відновлений, а цивільне населення не страждало”, - резюмувала вона.

Нагадаємо, 18 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про розповсюдження дезінформації представниками окупаційної влади на території ОРДЛО, якою проросійські бойовики намагаються залякати місцевих мешканців.

Читайте також: