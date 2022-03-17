У країні-окупантці кажуть, що "не згодні".

Росія відмовилася виконувати вимогу Міжнародного суду ООН зупинити війну в Україні.

Про це заявив речник президента країни-окупантки Дмитро Пєсков.

"Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може", - цитує Пєскова російське пропагандиське видання ТАСС.

Нагадаємо, Україна здобула 16 березня повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Відтак, суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення до України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення до України. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", ­– йдеться у повідомленні.

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