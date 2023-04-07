"Росія відновила темп": окупанти захопили західний берег річки Бахмутка - розвідка Британії

Російські загарбники відновили темп у битві за Бахмут. Зокрема, вони почали ефективніше використовувати артилерію в цьому секторі.

Про це повідомили у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці зазначають, що окупаційні війська просунулася до центру міста та захопили західний берег річки Бахмутка.

"Ключовий шлях постачання України 0506 на захід від міста, ймовірно, знаходиться під серйозною загрозою. Російські регулярні сили включаючи повітряно-десантні війська посилили цей район, і Росія знову ефективніше використовує артилерію в цьому секторі", - йдеться у звіті.

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У Міноборони Британії додають, що на сьогодні існує реальна ймовірність того, ПВК «Вагнер» і командири російського МО призупинили свою тривалу ворожнечу та покращили співпрацю.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої".

Тим часом більша частина Бахмута перебуває під контролем ворога ЗСУ тримають під контролем західний "висотний" район Бахмута, де можливо вести оборонні дії.

Водочас лідер Чечні Рамзан Кадиров може сформувати свою приватну військову компанію з вихідців з Центральної Азії після того, як ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зазнала великих втрат на фронті.

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