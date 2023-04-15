Росія відновлює виробництво ракет Х-50: стало відомо, чи може українська ППО їх збивати

Росія у червні збирається відновити виробництво ракет Х-50. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чи зможе українська ППО збивати такі цілі.

Генштаб ЗСУ підтвердив наміри Росії запустити виробництво ракет Х-50 у червні цього року. Однак ці ракети будуть доступні до збиття українськими силами ППО.

Про це сказав речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, Х-50 - це дозвукові крилаті ракети, і їх РФ вже застосовувала під час масованих атак на об'єкти критичної інфраструктури України.

"Ця ракета по тактико-технічних характеристиках подібна до тих ракет, які Росія випускає з літаків Ту-95, до ракети Х-101", - розповів Ігнат.

Він додав, що Х-50, і "Калібри" росіяни досі мають змогу випускати серійно, попри накладені санкції.

"Ці ракети Х-50 будуть теж доступні до збиття", - зауважив Ігнат.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія вже восени може повернутися до тактики масованих ракетних ударів по Україні. За наявними даними, в червні цього року Росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50.

Читайте також: