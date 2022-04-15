Росія відповість за те, що не повинно було статися “ніколи знову” — Зеленський

Росія відповість за те, що не повинно було статися “ніколи знову” — Зеленський

Український президент заявив про повернення страшних часів, які були 80 років тому.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що російські окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні та проти українців.

Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 15 квітня.

“Вони відповідатимуть за Бучу, за Краматорськ, за Волноваху, за Охтирку. За Гостомель і Бородянку. За Ізюм, за Маріуполь і всі інші міста й громади України, які російська армія відкинула на 80 років назад. У той страшний час, про який усі й завжди у світі говорили: "Ніколи знову". Ось воно – знову. Ось воно – зараз”, - стверджував український лідер.

За його словами українці зараз роблять все для того, щоб ці страшні часи справді більше ніколи не повторилися.

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“Питання “Як гарантувати безпеку для України та для Європи?” більше ніколи не буде риторичним. Ми цього не допустимо”, - запевнив він.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 50-го дня війни

Нагадаємо, Зеленський у своєму зверненні також наголосив, що після руйнування Чернігова Російська Федерація втратила право називатися спадкоємницею давньої Русі.

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