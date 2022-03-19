"Росія відправила строковиків на цю безглузду війну, як гарматне м'ясо": військовополонений звернувся до своїх

"Росія відправила строковиків на цю безглузду війну, як гарматне м'ясо": військовополонений звернувся до своїх

Російський полонений Ігор Руденко звернувся до військовослужбовців РФ, зокрема до тих, хто залишився у його військовій частині.

Так, Руденко під час пресконференції звернувся до військовослужбовців РФ, зокрема до тих, хто залишився у його військовій частині.

Він сказав, що буде боротись та поширювати інформацію і правду про цю війну всьому світу. Адже Росія відправила строковиків на цю безглузду війну як "гарматне м'ясо".

"Почуйте мене. Не нападайте на народ України. Поверніть зброю в іншу сторону, ви можете це зробити", – закликав Руденко.

Він визнав, що помилився, але закликає інших не повторювати цих помилок.

"Якщо у вас ще залишилась честь, заберіть свої війська. Не дайте їм загинути. Путіну ми не потрібні. Він навіть не забирає трупи. Їх просто скидають у братські могили. Це важко бачити", – сказав військовополонений.

Нагадаємо, офіцери РФ у військовій частині проводили марші, перевіряли боєготовність, укомплектували особовий склад.

Один з російських полонених розповів, що до війни в Україні їх почали готувати ще у січні 2022 року. До військової частини приїжджало вище керівництво та перевіряло бойові завдання.

Про це під час брифінгу 19 березня розповів полонений Ігор Руденко, який був "керівником зв'язку".