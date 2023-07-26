Росія відправила в Чорне море корвет для блокади торгових суден – британська розвідка

Існує ймовірність збільшення інтенсивності та масштабів насильства у районі Чорного моря.

Росія вивела у Чорне море сучасний корвет "Сергій Котов", який може увійти до складу оперативної групи з перехоплення торгових суден, які начебто прямують до України.

Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

У заяві британської розвідки вказано, що після виходу Росії із "зернової угоди" Чорноморський флот змінив свою позицію і готується запровадити блокаду України.

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Так, у південній частині Чорного моря перебуває сучасний російський корвет "Сергій Котов", завдання якого – патрулювання шляху між Босфором та Одесою.

За оцінками британського Міноборони, є реальна можливість того, що корвет увійде до складу російської оперативної групи з перехоплення торгових суден, які, на думку країни-агресорки, прямують до України.

"Чорноморська зернова ініціатива скоротила залучення Чорного моря до війни. Тепер існує ймовірність збільшення інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі", – вказано в заяві британської розвідки.

Загострення у Чорному морі

Нагадаємо, в Міноборони Росії після виходу держави з "зернової угоди" оголосили, що, вважатимуть "потенційним перевізником вантажів військового призначення" будь-яке судно, що прямуватиме до українських портів.

Водночас у США попередили, що РФ готує у Чорному морі "операцію під чужим прапором" після погроз суднам у міжнародних водах та атаки порту на Дунаї в Одеській області.

Зауважимо, напередодні вранці у російському Міноборони звинуватили ЗСУ у спробі атаки по кораблю "Сергій Котов" безекіпажними катерами за 370 км від окупованого Севастополя.

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