Росія відправить до Білорусі 20 тисяч мобілізованих - розвідка

В білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих з Російської Федерації.

В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії. Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи Збройних сил РФ. В результаті поповнення, співвідношення "досвідчених" та "молодих" військових має скласти 1 до 5.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Для розміщення військових з Росії планують використати військові фонди, які вже є на території Білорусі, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано Збройним силам Білорусі та місцевим радам.

"Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів", - кажуть в ГУР.

Також влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам ЗС РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни, додали у розвідці.

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