Росія відправляє на фронт "голі" танки: експерт вказав на цікаву деталь

Олександр Коваленко припустив, що могло стати причиною відмови від застосування динамічного захисту на модифікованих танках Т-62.

Російські танки Т-62М їдуть на війну в Україні "голими" – без динамічного захисту.

Про це пише військовий експерт Олександр Коваленко.

"Особливо, що впадає у вічі, танки — голі, без динамічного захисту "Контакт-1", – звертає увагу Коваленко.

Експерт пригадав, що російська пропаганда розповідала про реанімацію танків, "що не мають аналогів у світі", у репортажах з заводу в Читі показували "нову модифікацію" Т-62М, обвішану пристроями динамічного захисту попри наявність проблем через надмірну вагу.

"ДЗ вішали куди тільки можна було повісити, навіть на "брови Ілліча", а тут… Що трапилося? Коробочки "Контакт-1" закінчилися чи танки в зоні бойових дій так швидко потрібні, що вже немає часу на покращення захисту, тому відправляють як є, головне, щоб завівся? Є над чим замислитись, особливо в контексті "мирних" істерик Путіна", – зазначив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, спроба прориву росіян біля Вовчанська закінчилася розгромом. На думку Олександра Коваленка, російській армії бракує сучасної бронетехніки для застосування на усіх ділянках фронту.

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