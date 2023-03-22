Росія відправляє на фронт танки, які виготовлені 1946-1958 роках: розслідувачі СІТ показали фото та відео

У РФ можуть бути проблеми з бронетехнікою.

Росія почала відправляти на війну проти України танки Т-54/55. Це може свідчити про брак бронетехніки в окупаційній армії.

Про це повідомила група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) у Telegram.

Аналітики від своїх джерел отримали фото, як Росія перекидає бронетехніку з Далекого Сходу на захід - ймовірно для війни проти України. Судячи з фото серед бронетехніки є танки, виготовлені одразу після Другої світової війни у 1946-1958 роках - Т-54 та новіші Т-55.

Танки вирушили з міста Арсеньєв Приморського краю, саме з цього населеного пункту РФ раніше уже вивозила бронетехніку для участі в загарбницькій війні проти України.

"Ми не можемо назвати можливі сфери застосування цих танків, але в будь-якому випадку, поряд зі зняттям зі зберігання БТР-50 та встановленням на МТ-ЛБ корабельних зеніток це однозначно свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням ЗС РФ бронетехнікою", - повідомили розслідувачі.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що російська армія розконсервовує стару радянську техніку через її великий дефіцит на фронті, але вона не зможе виконувати серйозних завдань.

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