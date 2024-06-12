Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ — речник ОТУ "Сіверськ"

ЗСУ застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти і знищувати.

Росія засилає на український кордон доволі професійних диверсантів проти яких застосовуються тактичні прийоми.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник, відповідаючи на питання, наскільки потужними є російські ДРГ.

"Наша розвідка відслідковує дії сил, які перебувають по той бік кордону. І звісно, весь час — і у минулому році, і цього року, і взимку, і навесні — тут працюють доволі професійні диверсанти саме із боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога", - зазначив Мисник.

Він зазначив, що в свою чергу українські сили оборони застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти і знищувати (диверсантів - ред.).

На питання про те, чи є у складі ДРГ так звані "кдирівці" він митник зазначив, що у них немає також інформації щодо ДРГ або розвідників із боку РФ.

"Кадирівці підрозділи трохи іншу мають специфіку. Більш всього як загороджувальні загони, наприклад, вони виконують завдання. Як показує досвід, саме як штурмові або розвідгрупи вони не дуже активно застосовувалися (раніше - ред.)", - заявив речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ДПСУ не виключають розширення зони бойових дій на кордоні з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни змінили тактику ДРГ для проникнення вглиб України.

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