Росія відправляє на війну проти України війська, флот, авіацію з Далекого Сходу - ГУР

Росія відправляє на війну проти України особовий склад тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО.

Про це повідомили у ГУР.

"З метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів Москва відправляє на війну особовий склад тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО. Вказані військові з’єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України", - йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначають, що командувач тихоокеанського флоту РФ Віктор Лііна віддав наказ про те, що особовий склад відправляється до зони бойових дій на територію України, а не до Сирії.

"Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із Приморского та Камчатского країв РФ. Ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровского краю РФ, латамуть діри 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні втрати. Частина особового складу з військових з’єднань Далекого Сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронєжі", - додали у відомстві.

Раніше у ГУР повідомили, що Росія вербує на війну проти України найманців у Сирії. Їм за прискореною процедурою видають російські паспорти.

"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м’ясних штурмів", - йдеться у повідомленні.

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 450 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші воїни знищили 840 росіян.

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