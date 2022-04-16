Росія відправляє на війну техніку 60-х років, яка є музейним експонатом – Арестович

Радник голови ОП зазначив, що в окупантів серйозні проблеми з технікою.
Російське керівництво має серйозні проблеми з бойовою технікою.
Це доводить той факт, що окупанти почали відправляти на війну з Україною музейні екземпляри 60-х років. Про це у п'ятницю, 15 квітня, в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович:
"Замелькала російська техніка на платформах, що йдуть із Росії. БТР-60 це з відкритим верхом. Град-1 це на ЗІЛах така установочка. Загалом це техніка 60-х років. Це питання про те, що "ми зараз мобілізуємось і весь світ в труху", - сказав Арестович.
Радник голови ОП зазначив, що вони і раніше про це знали, однак зараз це офіційно отримало підтвердження.
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