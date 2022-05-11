Росія відправляє на війну випускників училищ, а між генералами починається боротьба за переділ влади

Росія відправляє на війну випускників училищ, а між генералами починається боротьба за переділ влади

Українські розвідники заявили, що наразі немає ознаки намірів Кремля завершити війну в Україні найближчим часом. Натомість в Росії продовжуються спроби проводити так звану приховану мобілізацію.

На війну в Україну РФ відправляє вже випускників училищ.

Про це сьогодні, 11 травня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ. Таким чином поповнюється склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат на фронті", - розповідають в розвідці.

Зокрема, із запланованого на 25 червня випуску Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова більшість випускників заплановано одразу відправити до районів оперативного призначення на території України.

Також відомо, що у війні проти України Збройні сили РФ вже залучили майже 45% кількості автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000). Частин, що залишилась, окупанти прагнуть зберегти для логістичного забезпечення у випадку виникнення інших надзвичайних ситуацій. Наразі парк автомобільної техніки загарбники намагаються поповнити за рахунок викрадених в Україні машин.

Також у розвідці зазначають, що серед російського військового керівництва починається боротьба за переділ влади.

"Пробуксовування "спеціальної військової операції" стало каталізатором посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету. Зокрема у генеральному штабі. Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння", - зазначили в ГУР.

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