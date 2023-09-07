Росія відправляє строковиків або одразу на війну, або посилювати кордони - перехоплення ГУР

Країна-агресорка Росія відправляє строковиків або одразу на війну, або посилювати кордони.

Про це свідчить перехоплення розмови російського військового зі своїм знайомим, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міноборони України.

"Строковики були, людей 300 напевно, і їх, коротше кажучи, відправили на Бєлгород, Курськ, на кордон саме РФ відправили. Хоча казали, що нікого не будуть із строковиків відправляти", - каже російський військовий.

За словами окупанта, він наразі перебуває на Сватівському напрямку.

Загарбник зазначив, що спочатку їм збиралися дати відпустку, але наступного дня чоловік на ім'я Олександр прийшов і сказав, що "все, взагалі нікому".

У розмові зі знайомим росіянин обговорював, коли закінчаться бойові дії, і висловив думку, що це все надовго. "По новинах дивишся, слухаєш… надовго. Ще рік точно, до кінця року точно таке... невідомо, що буде", - каже він.

Нагадаємо, російські окупанти зарізали свого командира та поїхали це святкувати.

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