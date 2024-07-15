Росія відправляє у "м'ясні штурми" поранених окупантів та навіть солдатів на милицях – The Telegraph

У полон до ЗСУ потрапив окупант, у якого від осколкового поранення гниє нога.

Військове командування армії РФ відправляє поранених окупантів назад на лінію вогню для "м'ясних штурмів", багато з них часто потрапляють у полон до ЗСУ. Деякі росіяни виходили на поле бою навіть на милицях. Інші поранені військовослужбовці записали відео, благаючи командування про належне лікування.

Про пише The Telegraph.

Пораненим окупантам часто надають мінімальну медичну допомогу і відправляють назад в окопи. Тактика показує очевидну зневагу до піхоти. Російські командири кидають тисячі людей на передову в повільному та виснажливому літньому наступі.

Українські військові розповіли про взяття в полон росіян, які вже постраждали від поранень, що зазнали під час попередніх атак. Їм надали мінімальну медичну допомогу перед тим, як відправили знову на поле бою.

Так, один військовослужбовець РФ, який потрапив в український полон, керував бронемашиною із закривавленими ганчірками на пораненому оці.

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Штурмові загони росіян часто складаються з піхотинців, в'язнів і покалічених. Британська військова розвідка вважає, що російські окупанти втратили 70 000 військовослужбовців за останні два місяці – тривожна швидкість, яка не має ознак сповільнення.

Українські військові розповіли The Telegraph, що бачити поранених, які хитаються під час бою. Крім того, росіяни використовують українських військовополонених як живий щит.

"Ми не маємо сил"

Тим часом російські солдати благають не кидати їх у штурми пораненими, звертаючись до командування, військової прокуратури та особисто до диктатора Володимира Путіна.

"Навіщо їм посилати в бій поранених і виснажених? Це все одно, що відправляти людей на смерть", – розповіли двоє бійців 1009-го полку на відео, поширеному в соцмережах.

"Командир каже, що завтра ми повинні піти знову штурмувати цю будівлю. Але як це зробити, якщо нам боляче, ми поранені і просто немає сил?", - скаржаться окупанти.

Окупанти заявили, що єдина медична допомога, яку вони отримали від осколкових поранень, була надана ними ж засобами з власної аптечки, коли вони ховалися в лісі.

На іншому відео група поранених окупантів розповідає, що деякі з них ходили на штурм з милицями.

Вони сказали на камеру: "Почуйте нас, будь ласка, почуйте нас, почуйте нас. Це наш останній шанс. У нас більше немає варіантів".

Останні дані про кількість загиблих російських солдатів еквівалентні в середньому понад 1000 на день на тлі ескалації інтенсивності битв на щойно відкритому фронті в Харкові та бойових дій в інших місцях на сході та північному сході України.

Український солдат з позивним "Хантер" розповів, що російських солдатів "просто залишають на позиціях помирати".

"Це поширена ситуація, коли в полон потрапляють поранені російські військові. За їх словами, вони були кинуті власними товаришами напризволяще без їжі та води помирати", - сказав він.

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"Хантер" розповів, що бачив, як українських військовополонених штовхали йти попереду російських солдатів, які наступали, примушуючи виконувати жорстоку роль живого щита.

Кулеметник Юрій підтвердив повідомлення "Хантера": "Звичайно, я бачив військовополонених, це обурливо і роздирає нас зсередини, таке ставлення до військовополонених неприпустиме і заборонене конвенціями".

У Донецькій області в український полон потрапив російський військовий, у якого від осколкового поранення гниє нога.

"Його чомусь не евакуювали. Пізніше в Дніпрі нашим медикам довелося ампутувати йому цю ногу, щоб він вижив", - розповів Влад з підрозділу "Кракен".

Військовий повідомив, що захоплені ними росіяни розповіли, що їхній командир "Риба" наказав нікого не евакуювати, доки вони не закріпляться на території навколо Куп’янського силікатного комбінату.

Солдат, який не назвав свого імені, сказав: "Ми несли пораненого росіянина на нашому боці багато кілометрів, щоб врятувати йому життя, оскільки він залишився помирати сам".

"Штурмовики – просто м'ясо"

У лютому речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські командири використовували тактику людської хвилі за участю "Шторм-Z" і "Шторм-V".

"Штурмовики – це просто м’ясо", - сказав солдат в/ч 40318.

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"Якщо такі підрозділи відступлять, їх можуть знищити їхні загороджувальні підрозділи. Російські збройні сили мобілізують людей із серйозними захворюваннями, такими як туберкульоз чи ВІЛ, і до таких "солдатів" ставляться інакше", - сказав "Хантер".

Використання хвилі атак смертників не зменшилося попри гучні зміни у керівництві Міністерства оборони Росії. Багато українських військових розповіли, що вони не вагаються, щоб врятувати росіян, через їхню непохитну рішучість продовжувати боротьбу навіть після того, як потрапили в полон.

Юрій пояснив, що деякі поранені бійці хотіли швидко здатися, але він бачив, як інші "стріляли до останнього", навіть намагалися підірвати гранати, коли їм надавали медичну допомогу.

"Довгоочікуваний російський літній наступ, схоже, здебільшого провалився, обидві сторони знову ведуть бойові дії вздовж жорстких ліній фронту, що приблизно розділяють Україну з півночі на південь", - резюмувало видання.

Нагадаємо, війська РФ перегруповуються на Харківському напрямку – аналітики розкрили задум окупантів.

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