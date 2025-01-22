Росія відправляє в бій поранених солдатів на милицях - Forbes

Попри величезні втрати, Росія продовжує вести війну в Україні, підтримуючи чисельність свого фронту на рівні 600 000 осіб. Однак для цього Кремль змушений використовувати все більше відчайдушних методів, зокрема формування штурмових груп із поранених солдатів, що йдуть на фронт навіть із милицями.

Про це повідомило видання Forbes.

Російські війська, зокрема 20-та загальновійськова армія, почали формувати "батальйони милиць", де поранені військові, навіть на милицях, були відправлені в бій. Такі групи було помічено поблизу Покровська, де вони намагалися атакувати українські позиції, однак безпілотники знищили їх.

"Те, що спочатку могло здаватися аномалією — дивна втрата життів, потенційно замовлена ​​одним жорстоким російським командиром, — тепер виглядає більш системним. У вівторок або незадовго до цього російський солдат із 20-ї загальновійськової армії записав відео, як ідуть поранені, збираючись для штурму в лісах, очевидно, під Покровськом", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначає видання, з понад 600 000 російських військових на сході та півдні України, більшість з них не здатні до активних бойових дій, що лише посилює навантаження на російські війська. Водночас через втрату техніки, зокрема 15 000 бойових машин, Росія змушена направляти більше піхоти, часто без належної підтримки.

"Окремі солдати, розкидані по пересіченій місцевості, є важчою мішенню для безпілотників, які завжди присутні в Україні, ніж механізовані групи з великими танками та бойовими машинами, які легко помітити", - йдеться в повідомленні.

Водночас російська армія зазнала суттєвих втрат у 2024 році через зміщення акценту на піхоту замість техніки. Генерал Олександр Сирський повідомив, що Росія втратила 434 000 військових, з яких 150 000 загиблих, що є значно більшою цифрою, ніж за попередні два роки.

"Атака піхотою, а не технікою залучає російські активи — живу силу, — але ризикує розтратити ці активи заради відносно скромних територіальних здобутків, які росіяни зареєстрували за останній рік. Люди є поновлюваним ресурсом, але не швидко або легко поновлюваним. Те, що все більше росіян шкутильгає до бою на милицях, є явним свідченням того, що Кремль витрачає свої людські ресурси швидше, ніж оновлює їх", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, експерт вказав на серйозні проблеми окупантів на фронті.

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