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Росія відсьогодні упродовж місяця головуватиме в Раді безпеки ООН

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росія відсьогодні упродовж місяця головуватиме в Раді безпеки ООН

Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав це "першоквітневим поганим жартом".

Упродовж квітня 2023 року Росія головуватиме у Раді безпеки ООН. Зокрема, вона змінить Мозамбік.

Про це інформує ООН у Twitter.

Зазначимо, що склад Ради складається з 10 ротованих і п'ять постійних членів, серед яких Росія, яка має право вето.

"Росія приймає на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні місяці", - йдеться у повідомленні.

Майбутнє головування Росії в Раді безпеки ООН, яке починається в суботу, 1 квітня, і триватиме протягом місяця, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав “поганим жартом”.

Раніше постійний представник РФ при ООН заявив, що житлові будинки в містах України руйнують ракети української ППО.

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Дата публікації
Перегляди
480
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