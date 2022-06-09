РФ відвела війська від Мелітополя: очільник Запорізької ОВА назвав причину

Деякі структури окупаційних військ РФ відійшли від Мелітополя на Херсонський напрямок. Однак на їхнє місце Росія перекинула "ДНРрівців".

Представники так званої "ДНР" виконують ті ж завдання, що і російські військові - тероризують мирних мешканців області.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Питання не в бойових підрозділах, які накопичуються по напрямках. В низці громад наприкінці минулого тижня відвели ті структури окупанта, які забезпечували контроль і тероризували населення. Їх зняли з блокпостів та відправили по Херсонському напряму. Наразі у деяких громадах, де відбувся такий "відхід", зайшли нові, тобто була здійснена проста ротація", - пояснили в обласній військовій адміністрації.

Олександр Старух зауважив, що на східних територіях Запорізької області продовжуються запеклі бої, водночас продовжується і укріплення рубежів області. Наразі до цієї роботи долучаються усі регіони. Така кооперація зусиль допомагає Збройним Силам давати гідну відсіч окупанту та боронити території.

"Запоріжжя воює, працює, укріплюється з березня. Наразі робота триває. Її вивели на новий рівень, зараз допомагає уся держава. Всі захищають свої міста на підступах до Запоріжжя", - наголосив посадовець.

Нагадаємо, місто Мелітополь - окуповане вже понад три місяці. За цей час російські військові розвісили там свої прапори, захопили магазини та почали вводити в обіг рублі.

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