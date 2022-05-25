Росія використала 60-70% запасів високоточних ракет - українська розвідка

Росія у війні проти України використала 60-70% запасів високоточних ракет.

А тому окупанти зараз ретельніше обирають ціль для обстрілів та використовують для цього ракети різного типу.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода “Крим.Реалії” заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що у Росії є пороговий рівень щодо запасів ракет, який повинен бути на озброєнні. Він уже майже настав щодо ракет типу "Іскандер". Через санкції та інші причини Росія не може швидко збільшити виробництво крилатих ракет, щоб продовжувати ними обстрілювати усю територію України.

"Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні", - сказав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, російські окупанти 25 травня завдали ракетного удару по одному з промислових підприємств Кривого Рогу. В обласній прокуратурі по факту цього відкрили кримінальне провадження.

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