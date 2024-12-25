Росія використала майже всі довоєнні запаси танків Т-90 та Т-80 - ЗМІ

Станом на 22 грудня у російських сил залишилося 47% їхніх довоєнних танкових резервів.

Росія під час війни в Україні витратила всі свої довоєнні запаси танків Т-90 та значну частину Т-80. Загалом РФ витратила вже майже половину всіх своїх запасів важкої техніки.

Про це пише в вівторок Українська служба Голосу Америки із посиланням на західних аналітиків.

"Станом на 22 грудня у російських сил залишилося 47% їхніх довоєнних танкових резервів, 52% довоєнних БМП і 45% довоєнних резервів бронетранспортерів", - йдеться в публікації.

Крім того, повідомляється, що російські війська використали всі свої довоєнні танки Т-90 і більшість своїх танків Т-80, але все ще мають більшість старих Т-72, Т-64/62 і Т -54/55 на зберіганні.

Зазначається, що останні часом загарбники намагаються наростити удари безпілотними системами, а також продовжують штурмові заходи живої силою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, чому танки Abrams не стали ключовою силою на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що концерн Rheinmetall розробляє новий танк та нову модель БМП, яку отримає Україна.

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