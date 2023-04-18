Росія використає "будь-яку зброю", щоб відповісти на український контрнаступ - The Guardian

Країни "Великої сімки" у Японії заявили про те, що очікують від Росії заходів у відповідь.

Лідери Заходу готуються до того, що глава Кремля Путін використає все можливе, включаючи ядерні загрози та кібератаки, щоб відповісти на український контрнаступ.

Про це пише The Guardian.

Країни "Великої сімки" у Японії заявили про те, що очікують від Росії заходів у відповідь. Зокрема, вони закликають бути готовими до екстремальної тактики росіян.

Наприклад, м инулого рупор Кремля Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова відповісти українцям "абсолютно будь-якою зброєю", якщо Київ спробує повернути Крим.

"Здається, у Кремлі визнали, що російські війська незабаром можуть почати оборонятись в Україні, оскільки їх власний зимовий контрнаступ сповільнюється ", - написали у виданні.

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Західні лідери на зустрічі засудили ядерні загрози Росії як "неприйнятні" та розкритикували план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

"Трансатлантична група колишніх старших дипломатів і військових радників високого рівня заявила, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід не збільшить рівень військової підтримки", - йдеться у повідомленні.

Відтак група зазначила, що "декларацій про непохитну підтримку недостатньо", а "дії все ще не відповідають риториці" у відображенні військових оцінок у європейських столицях і Вашингтоні.

Додамо, провідні країни пообіцяли підтримувати Україну, а також попередили про "високу ціну" тих, хто наважиться допомагати РФ у війні.

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