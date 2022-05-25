Росія використовувала на Київщині заборонену зброю - The Guardian (фото)

На початку березня літак ВПС Росії скинув серію 250-кілограмових фугасних бомб радянських часів над Бородянкою на північ від Києва.

Росія використовувала на Київщині заборонену зброю.

Близько опівночі 1 березня 2022 року літак ВПС Росії скинув серію 250-кілограмових фугасних бомб радянських часів над Бородянкою на північ від Києва.

Про це повідомляє The Guardian.

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"Це були потужні бомби ФАБ-250, призначені для ураження військових об'єктів, таких як ворожі укріплення та доти. Однак у цьому тихому містечку з населенням 13 тисяч людей таких споруд не було. А отже – це заборонена зброя... Гаага чекає", - пише видання.

Нагадаємо, у Київській області вже виявлено 1297 тіл загиблих мирних мешканців від рук російських загарбників. За даними поліції, окупанти свідомо знищували місцевих мешканців. На Київщині досі майже щодня виявляють закатованих росіянами цивільних.

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