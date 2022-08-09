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Росія використовує батальйони з ув'язнениз для контролю за окупованими регіонами - ISW

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Росія використовує батальйони з ув'язнениз для контролю за окупованими регіонами - ISW

Фото: Associated Press

Країна-агресорка Росія може використовувати підрозділи з ув'язнених для контролю над населенням на тимчасово окупованих частинах України.

Нещодавно в Росії мобілізували батальйони. Вони гірше підготовлені та менш професійні. Крім того, ці угрупування жорсткіші до населення захоплених територій, ніж професійні російські солдати чи призовники, що пройшли формальну військову підготовку.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські сили можуть все частіше використовувати неякісні, погано навчені підрозділи, які, наприклад, складаються з ув'язнених, для контролю над населенням в окупованих частинах України. Таке розгортання може знизити компетенцію окупаційної влади та контрпартизанських операцій та посилити українську підтримку рухів опору російській", - Вважають аналітики.

Нагадаємо, у війні проти України Росія втратила значний запас своїх військових ресурсів, тому вони перейшли до використання менш точної зброї. За словами колишнього спецпредставника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, військові можливості Росії зменшилися драматично.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1225
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