Росія використовує цивільний аеропорт поблизу кордону з Україною у військових цілях - ЗМІ

Росія використовує цивільний аеропорт поблизу кордону з Україною у військових цілях - ЗМІ

Російська армія використовує міжнародний аеропорт міста Бєлгород , який раніше обслуговував тільки цивільні рейси, з військовою метою.

На території аеропорту, що розташований за 40 кілометрів від кордону з Україною, зафіксували розміщення авіації та військової техніки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", з посиланням на отримані журналістами "Схем" знімки компанії Planet Labs.

Planet Labs зафіксувала 14 травня на його території вісім гелікоптерів, імовірно Мі-8, а також декілька автівок.

Поряд зі злітною смугою, де розташовані гелікоптери, також знаходяться палатки. За словами військового експерта, там може перебувати особовий склад або зберігатись боєкомплекти з паливом.

Фото: Радіо Свобода

В східній частині аеропорту на супутникових знімках можна помітити сліди від проїзду автомобільної техніки. Частина території поблизу – розкопана.

За словами члена правління "Українського мілітарного центру" Юрія Занацького, російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт Бєлгорода для евакуації поранених і загиблих з України або для дозаправлення авіації.

"В РФ достатньо військових аеродромів поблизу кордону, тому особливої потреби перекидати бойові літаки та гелікоптери саме в цивільні аеропорти, мабуть, немає. Але загалом росіяни можуть використовувати їх в військових цілях, зокрема, здійснювати прийом транспортних літаків і вертольотів для підвезення військових вантажів та особового складу, термінової медичної евакуації поранених", – зазначив він.

Нагадаємо, що командування збройних сил Російської Федерації все ще тримає підрозділи у Брянській та Курській областях.

Читайте також: