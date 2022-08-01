Росія використовує мобільні застосунки для розвідки - кіберполіція попередила українців

Через застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.

Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.



"Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті", - йдеться у повідомленні.



Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:

завантажувати їх лише з офіційних джерел– App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін;

перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.

Нагадаємо, у Польщі для громадян України, які легально перебувають у країні від 24 лютого, створили фактично електронну посвідку на проживання, яка разом із дійсним проїзним документом (біометричним паспортом) дає право перетинати кордон до України, ЄС та країн Шенгену.

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