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Росія використовує мобільні застосунки для розвідки - кіберполіція попередила українців

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Росія використовує мобільні застосунки для розвідки - кіберполіція попередила українців

Фото: Pexels

Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами РФ.

Через застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.  

Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.
 
"Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості,  ділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті", - йдеться у повідомленні.
  
Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує: 

  • завантажувати їх лише з офіційних джерел– App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін; 
  • перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.

Нагадаємо, у Польщі для громадян України, які легально перебувають у країні від 24 лютого, створили фактично електронну посвідку на проживання, яка разом із дійсним проїзним документом (біометричним паспортом) дає право перетинати кордон до України, ЄС та країн Шенгену.

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