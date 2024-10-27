Росія використовує нові дрони-камікадзе для атак: експерт пояснив їхню особливість

В України є паритет із РФ за деякими модифікаціями безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Тут 50 на 50, якоюсь мірою є баланс, якоюсь — дисбаланс.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Також Коваленко прокоментував інформацію, що американський Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на слова так званих російських воєнкорів, вважає, що Росія, ймовірно, почала використовувати для ударів по Україні новий тип дронів-камікадзе. Ці безпілотники називають "Італмас".

"Інформації про них дуже мало, але, якщо говорити про сам "Італмас", то його не можна називати аналогом "Ланцета", оскільки "Ланцет" — це баражувальний боєприпас. А в цьому випадку ми говоримо про безпілотний літальний апарат. Єдине, що вони виробляються однією і тією ж компанією Zala. І якщо говорити про "Італмас", то це такий собі БпЛА 421-04М на стероїдах. 421-04М — це теж безпілотник виробництва компанії Zala, але спочатку він був розвідувального типу і використовувався для того, щоб контролювати кордон, спостерігати лісогосподарства. І за своїми характеристиками дуже схожий на "Італмас", навіть за самою конструкцією тощо, але "Італмас" дещо більший", — каже оглядач.

Цей БпЛА має двигун DLE60, до того ж розміщення в них однакове — у носовій частині самого апарата. Таке розміщення дає змогу знизити теплове випромінювання двигуна і підвищити скритність від зенітно-керованих ракет із тепловими головками наведення.

"Дальність може становити десь до 200 км. Є неприємний момент — саме на "Італмасі" Zala намагалася реалізувати свій проєкт з упровадження штучного інтелекту, який під час, наприклад, використання комплексів РЕБ обрубував зв’язок з безпілотником по GPS, наприклад, каналу, то в такому разі вмикався б саме штучний інтелект, який продовжував би політ цього безпілотника далі для виконання бойового завдання і знищення того об’єкта, на який він орієнтований. Тобто я не виключаю, що ті випадки, які ми могли спостерігати не так давно в районі Києва, це було перше випробування цих безпілотників", — додав Коваленко.

Раніше стало відомо, що у Київській області виявили збитий російський безпілотник невідомого типу. Це сталося після нічної атаки ворожих дронів по Україні 24 липня.

Нагадаємо, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну “Шахедами”. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ. Однак останнім часом сирени стало чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають.