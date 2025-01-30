Росія використовує нові "Шахеди": Єрмак пояснив, у чому відмінність (фото)

Росія почала використовувати нові, ще небезпечніші "Шахеди".

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Росія зараз використовує безпілотники "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель), щоб збільшити кількість жертв серед цивільних", – написав він.

Єрмак пообіцяв відповідь росіянам.

"Злочинці й терористи мають отримати відповідь за це, і вони її отримають", – підсумував керівник Офісу президента.

Україну атакують "Шахеди" зі шрапнеллю / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Нагадаємо, 29 січня, під час повітряної тривоги, Київ атакували дрони, начинені шрапнеллю.

В разі дронів зі шрапнеллю йдеться про готові уражальні елементи, зазвичай у формі кульок, що розлітаються під час вибуху, які і є головним засобом ураження, переважаючи фугасну дію боєприпаса.

"Такі боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. Але в разі удару по житлових районах міста йдеться про бажання рашистів просто вбивати цивільне населення", – пояснили у Defense Express.

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