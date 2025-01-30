Росія використовує нові "Шахеди": Єрмак пояснив, у чому відмінність (фото)

За словами Єрмака, такі дрони небезпечніші, їхнє використання збільшує кількість жертв серед цивільних.
Росія почала використовувати нові, ще небезпечніші "Шахеди".
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Росія зараз використовує безпілотники "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель), щоб збільшити кількість жертв серед цивільних", – написав він.
Єрмак пообіцяв відповідь росіянам.
"Злочинці й терористи мають отримати відповідь за це, і вони її отримають", – підсумував керівник Офісу президента.
Нагадаємо, 29 січня, під час повітряної тривоги, Київ атакували дрони, начинені шрапнеллю.
В разі дронів зі шрапнеллю йдеться про готові уражальні елементи, зазвичай у формі кульок, що розлітаються під час вибуху, які і є головним засобом ураження, переважаючи фугасну дію боєприпаса.
"Такі боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. Але в разі удару по житлових районах міста йдеться про бажання рашистів просто вбивати цивільне населення", – пояснили у Defense Express.
Читайте також: