Росія використовує останній козир у війні з Україною — Піонтковський

У Кремлі переконалися, що українська армія перевершує російську з підготовки та технічної оснащеності.

Президент Росії Володимир Путін не може перемогти Україну на полі бою, тому знищує інфраструктуру, щоб завдати їй шкоди, співставної з наслідками ядерного удару.

Таку думку висловив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський на каналі Freeдом.

"У суто військовому плані у нього не залишилося козирів. З'ясувалося, що українська армія перевершує російську на конвенційному рівні — безмірно вища мотивація українських воїнів. А постачання західної зброї, нехай ми критикуємо їх за недостатність, забезпечують технологічну перевагу над російською армією", - зазначив російський політолог.

Піонтковський нагадав, що протягом деякого часу Путін спекулював можливістю застосування ядерної зброї, проте "йому на це відповіли та пояснили, що буде з ним".

"Зараз він використовує на фронті останню карту — не використовувати ядерну зброю, за яку його покарають, а завдати співставної шкоди Україні, знищуючи її інфраструктуру. Я бачу за настроями у Вашингтоні, що готується дуже серйозна відповідь на цю його останню карту", — заявив експерт.

За його словами, Путін "розуміє стратегічно, що війну програно, і діє за принципом — день простояти та ніч протриматися".

"Не можна сьогодні в жодному разі допустити падіння Херсона, тому що тоді його можуть зняти і убити. Тому він зараз вигадує всякі фантастичні інформаційні варіанти з підривом дамби або використанням брудної бомби. Це підготовка власної суспільної думки до тих кроків, які він зробить, щоб пом'якшити та замінити в інформаційному просторі тему падіння Херсона", — пояснив Піонтковський.

Нагадаємо, Андрій Піонтковський також заявив, що після поразки РФ у війні мобілізовані росіяни повернуться додому і знесуть режим Володимира Путіна.

"Коли вцілілі "мобіки" повернуться після поразки Росії, як селянські "мобіки" у 1917 році повернулися з гвинтівками до Петрограда, тоді в Росії виникне справжній соціальний вибух і революційна ситуація. Коли їх ще більше поляже в українських полях, і Росія зазнає поразки, "мобіки", що повернулися, із задоволенням підуть пограбувати Рубльовку. Знайдуться у них чудові лідери і проповідники і із задоволенням розправляться з цією владою", — вважає він.

Також Піонтковський назвав три причини, чому Путін не зможе застосувати ядерну зброю проти України.

Читайте також: