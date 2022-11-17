Росія використовує проєкти радянських ракет: експерт пояснив, завдяки чому їх модифікують

Росія у війні проти України зараз використовує радянські ракети. Їхні характеристики підвищили завдяки обладнанню та запчастинам іноземного походження.

Російські окупанти використовують проти України радянські, модифіковані іноземними запчастинами ракети.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко.

"Росіяни мають виробництво ракет, яке не є серійним, а залежне від контрабанди запчастин, які у своїй більшості мають іноземне походження. Фактично всі ракети, які зараз використовує Росія, є радянськими проєктами, а свої характеристики вони підвищили шляхом використання обладнання та запчастин іноземного походження. Ці підвищені характеристики надають їм деякі переваги перед ППО”, - пояснив Олександр Коваленко.

Також він додав, що росіяни через нестачу запчастин та залежність від іноземної контрабанди можуть робити 2-3 ракети на тиждень - а то і менше. Водночас запас ракет, на думку експерта, в РФ ніколи не закінчиться, оскільки у них завжди буде якесь мінімальне виробництво.

"А те, що зараз використовується, то можна вже говорити про недоторканий запас, бо навіть у найкращі часи для Росії вона деяку номенклатуру ракетної зброї виробляла у невеликій кількості. А зараз у більш скрутні часи через санкції та інші фактори це виробництво у росіян фактично перебуває в анабіозі, тобто воно є, але не настільки потужне, аби забезпечувати кожного дня по 100 обстрілів території України ракетною зброєю", - підкреслив експерт.

Що відомо про масований ракетний обстріл України

Росіяни 15 листопада випустили по Україні близько ста ракет. Більшість збили українські сили ППО. Повітряна тривога лунала орієнтовно шість годин.

Вибухи чули в багатьох містах нашої держави. Саме в цей час тривало засідання саміту G20.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Зокрема, в Києві зафіксовані влучання за трьома адресами столиці. Після чого в низці областей вимкнули світло.

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