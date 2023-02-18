Росія використовує тактичну авіацію і запускає ракети – Єрмак

Росія вчергове здійснює ракетну атаку по території України.

Росія зранку 18 лютого атакує міста України ракетами. У більшості міст України триває повітряна тривога.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак попередив, що Росія використовує тактичну авіацію і запускає ракети по території України.

"Ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети", - йдеться у повідомленні.

Ракетна атака 18 лютого

Зранку 18 лютого у більшості областей України пролунала повітряна тривога. Згодом стало відомо про шість ракет "Калібр" у повітряному просторі.

У Хмельницькому прогриміли два вибухи.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

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