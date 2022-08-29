Росія використовує тактику Ірану, щоб перешкодити інспекції МАГАТЕ на ЗАЕС - ISW

Росія впроваджує стратегію, що використовував Іран: намагається маніпулювати та, можливо, хоче затримати місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС у найближчому майбутньому.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомив про це у своєму звіті.

27 серпня стало відомо, що МАГАТЕ зібрало місію у складі голови Рафаеля Маріано Гроссі та 13 експертів із "переважно нейтральних країн" для відвідування Запорізької АЕС наступного тижня для спостереження.

Зокрема, зі списку виключені Сполучені Штати та Велика Британія, які Росія вважає несправедливо упередженими.

У ISW також зазначили, що за даними джерел, російські спецназівці катують працівників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли про порушення безпеки інспекторам МАГАТЕ, що російська влада намагається обмежити присутність українських співробітників на станції та що окупаційна влада почала збір підписи жителів Енергодару з вимогою припинити українські обстріли для надання інспекторам.

Маніпулювання національністю інспекторів і нападки на "справедливість" інспекцій МАГАТЕ, що здійснює Росія, — це тактика, яку Іран давно використовує, щоб зашкодити інспекціям МАГАТЕ.

Тим часом окупантів, які перебували на ЗАЕС, забрали до реанімації з ознаками променевої хвороби.

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