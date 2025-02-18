Росія використовує у виготовленні ракет Х-69 компоненти, зроблені в одній із сусідніх країн

Росіяни для ударів по Україні почали використовувати крилаті ракети Х-69 рік тому.

Росіяни використовують у виготовленні ракет Х-69 компоненти, які зроблені в Білорусі.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у соцмережах.

Росіяни для ударів по Україні почали використовувати крилаті ракети повітряного базування Х-69, призначені для літаків тактичної авіації "ВКС РФ", рік тому.

Відомо, що Х-69 має дозвукову швидкість польоту, масу БЧ в 310 кілограмів та дальність польоту до 290 кілометрів. Ракета Х-69 є "універсальною" щодо носіїв, тому може застосовуватись не тільки із Су-57, але й також з літаків МіГ-29К та МіГ-35, Су-34 та Су-35.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня 2024 року українські Повітряні сили вперше збили крилату ракету РФ класу "повітря-поверхня" Х-69, яка мала касетну бойову частину.

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