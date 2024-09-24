Росія кинула всі роди військ та усі види озброєння: у 72-й бригаді "Чорних запорожців" розповли про бої у Вугледарі

Російські війська роблять по 2-3 спроби на день зайти у Вугледар.

Російські окупанти продовжують штурмувати Вугледар Донецької області.

Про ситуацію в місті розповів в етері "Суспільного" командир мотопіхотної Залізної роти 72-ї ОМБр ім. Чорних запорожців під псевдонімом Оскар.

"Стабільно напружена ситуація продовжується. Ворог продовжує постійно штурмові дії, намагаючись просунутися на різних ділянках фронту. Пробує за різними напрямками. Щойно знаходить можливість просунутися, він туди починає стягувати свої ударні підрозділи", – сказав він.

Військовий додав, що здебільшого окупанти використовують для цього техніку. За допомогою неї ворог намагається заїхати на позиції та викинути десант для подальшого штурму.

"Наші бійці протидіють цьому, максимально знищуючи ворога і блокуючи його такі дії. Але постійно відбуваються штурмові дії. Використовується все. І закидаються КАБи, і використовується бронетехніка, яка закидає піхоту. Фактично вона (техніка — ред.) у ворога одноразова. Тому що кожна бронетехніка, яка під'їжджає до наших позицій, вона переважно спалюється", – додав захисник.

За словами Оскара, штурми із використанням піхоти та техніки росіяни проводять щодня.

"Також є і обстріли ствольною артилерією, з міномета, також і КАБами. Також ворог освоїв FPV і скиди також намагається використовувати. Зараз використовуються усі роди військ, які тільки є – вони кинуті на цей напрямок", – додав боєць.

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що 72-га механізована бригада ЗСУ, яка обороняє Вугледар, ризикує потрапити в оточення. Росіяни продовжують просуватися на північ від міста.

Російські окупанти посилили тиск на Вугледар: який вигляд має зруйноване місто