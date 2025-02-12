Були постріли: Зеленський розповів про замах і загиблих в ОП

Зеленський розповів про перші дні повномасштабного вторгнення, коли російські війська намагалися захопити Київ.
Росія ще на початку повномасштабного вторгнення висунула Україні жорсткий ультиматум, який передбачав ліквідацію армії, призначення проросійської влади, відмову від територій і зміни щодо державної мови. Однак українська влада відмовилася від цих умов.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.
За його словами, коли російські війська стояли під Києвом, окупанти намагалися нав’язати ще більш радикальні вимоги, ніж були в Мінських угодах.
“Я сказав – цього просто не може бути. Це повна зрада, порушення прав українців та нашої Конституції. Ми не підемо на ультиматуми Путіна”, – наголосив Зеленський.
За його словами, на нього чинили потужний тиск, а багато світових лідерів та представників влади переконували, що він має залишити країну.
“Мені всі говорили: завтра нас окупують, треба бігти. Відправляли сюди посланців, навіть серед депутатського корпусу. Багато лідерів телефонували й казали, що я маю виїжджати. Це було не так, що один дзвінок – і я просто відмовився. Тиск був з різних боків”, – розповів Зеленський.
Він додав, що, окрім ультиматумів, була реальна загроза для його життя – ворожі диверсійні групи намагалися ліквідувати керівництво країни.
“Були люди, які хотіли вбити. Лунали постріли. Загинули деякі люди всередині нашого офісу. Інші – захищали його. Було висадження десанту. Все це відбувалося паралельно з ультиматумами, які висували росіяни”, – зазначив президент.
Згодом, коли українські сили почали звільняти території, Росія знову ініціювала переговори – спочатку у Білорусі, а потім у Туреччині. Проте вимоги Кремля не змінилися, і Україна вкотре відмовилася приймати ці ультиматуми.
“Вони прийшли, але ми не підемо на їхні умови”, – підсумував президент.
Нагадаємо, Зеленський вважає – те, що Путін не зміг захопити Україну, означає, що він вже програв у війні.
Читайте також: