Були постріли: Зеленський розповів про замах і загиблих в ОП

Росія ще на початку повномасштабного вторгнення висунула Україні жорсткий ультиматум, який передбачав ліквідацію армії, призначення проросійської влади, відмову від територій і зміни щодо державної мови. Однак українська влада відмовилася від цих умов.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, коли російські війська стояли під Києвом, окупанти намагалися нав’язати ще більш радикальні вимоги, ніж були в Мінських угодах.

“Я сказав – цього просто не може бути. Це повна зрада, порушення прав українців та нашої Конституції. Ми не підемо на ультиматуми Путіна”, – наголосив Зеленський.

За його словами, на нього чинили потужний тиск, а багато світових лідерів та представників влади переконували, що він має залишити країну.

“Мені всі говорили: завтра нас окупують, треба бігти. Відправляли сюди посланців, навіть серед депутатського корпусу. Багато лідерів телефонували й казали, що я маю виїжджати. Це було не так, що один дзвінок – і я просто відмовився. Тиск був з різних боків”, – розповів Зеленський.

Він додав, що, окрім ультиматумів, була реальна загроза для його життя – ворожі диверсійні групи намагалися ліквідувати керівництво країни.

“Були люди, які хотіли вбити. Лунали постріли. Загинули деякі люди всередині нашого офісу. Інші – захищали його. Було висадження десанту. Все це відбувалося паралельно з ультиматумами, які висували росіяни”, – зазначив президент.

Згодом, коли українські сили почали звільняти території, Росія знову ініціювала переговори – спочатку у Білорусі, а потім у Туреччині. Проте вимоги Кремля не змінилися, і Україна вкотре відмовилася приймати ці ультиматуми.

“Вони прийшли, але ми не підемо на їхні умови”, – підсумував президент.

Нагадаємо, Зеленський вважає – те, що Путін не зміг захопити Україну, означає, що він вже програв у війні.

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