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Росіяни переклали свій морський функціонал на авіацію – ВМС України

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Росіяни переклали свій морський функціонал на авіацію – ВМС України

Російський гелікоптер Мі-24. / Фото: Вікіпедія

Переклад функціоналу з кораблів на авіацію свідчить про значні виклики для російського флоту у протидії діям ВМС України.

Російські військові змушені перекладати морські функції своїх кораблів на гелікоптери через неможливість ефективного виконання завдань флотом.

Про це заявив Дмитро Плетенчук, капітан 3 рангу, речник ВМС ЗС України в ефірі "Київ24".

"Вони (росіяни – ред.) цю практику досі використовують, адже історія показує, що до росіян з першого разу ніколи не доходить. Я думаю, якщо ці кейси будуть повторюватися, дуже на це сподіваємося, росіяни будуть вимушені шукати нові способи патрулювання і протидії нам", – підкреслив військовий.

Військовий також наголосив, що ситуація може змінюватися, і зараз важливо спостерігати за подальшим розвитком подій.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони повідомили, що в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8. Ще один ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

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