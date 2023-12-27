Росія вимушено припинила атаки “Калібрами”: речник ВМС ЗСУ назвав причину

На можливість росіян завдавати ударів “Калібрами” впливають погодні умови, але це не головна причина.

Росія перестала використовувати "Калібри" для атак по українських містах, оскільки кораблі-ракетоносії змушені були покинути окупований Крим.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю УНІАН.

“Морські платформи для запуску крилатих далекобійних ракет типу "Калібр" зараз у відриві від свого логістичного забезпечення. Тобто кораблі, зокрема ракетоносії, перебувають у Новоросійську. Росіяни були вимушені перекинути їх із Севастополя – своєї головної військової бази у Чорному морі, де кораблі заряджали "Калібрами". Наразі їхнє перебування у Криму є дуже проблематичним. Зокрема, через наші дронові атаки”, - наголосив він.

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Також, як зауважив представник українських ВМС, на можливість росіян завдавати ударів “Калібрами” впливають погодні умови, зокрема шторми у Чорному морі. Але головною причиною стало те, що завдяки "Нептунам" та "Гарпунам" ЗСУ відігнали агресора до берегів Чорного моря біля території РФ.

“Вони намагаються розосередити зараз свій флот всюди, де є причали. Однак у них з цим проблема – у Новоросійську "наддержава" не змогла побудувати достатньої кількості причалів для свого флоту", - зауважив Плетенчук.

За його словами, росіяни серйозно розглядають можливість свого базування в Абхазії, де вже колись розташовували свої кораблі.

“Зрозуміло, що вони й звідти можуть обстрілювати Україну – дальність польоту "Калібрів" – понад тисячу кілометрів. Але через те, що ми їх відігнали від свого узбережжя, у них ускладнена логістика: завантажити ракети на кораблі в Абхазії, у Новоросійську чи Туапсе неможливо. Скоріш за все, з часом це питання вони розв’яжуть, але протидіяти "Калібрам" ми навчилися", - підсумував він.

Нагадаємо, російські окупанти прибрали з бухти у Феодосії два кораблі через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю “Новочеркаськ”, який там перебував.

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